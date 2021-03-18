UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Днепре задержали агента "спецслужб ДНР": собирал разведданные о ВСУ

Автор: Игорь Литвиненко

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемого "Министерства госбезопасности ДНР", которую террористы называют своей "спецслужбой". Агент собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предварительно, житель неподконтрольной территории Донецкой области прибыл на территорию Днепра по заданию "спецслужб ДНР". Здесь он должен был, прежде всего, собирать сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины.

"Для получения разведданных, "кураторы" отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений. Для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту проживания агента были обнаружены компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), а также по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее РБК-Украина писало, что бывшего сотрудника СБУ подозревают в сотрудничестве с террористами "ДНР".

Также сообщалось, что в конце января СБУ задержала разведчика "ЛНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности УкраиныДНРразведкаагент
Читайте также
В Украине разоблачили схему финансирования "ЛНР"
СБУ за семь лет открыла более 16 тысяч дел за госизмену и терроризм
Прогноз погоды