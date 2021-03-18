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В Днепре задержали агента "спецслужб ДНР": собирал разведданные о ВСУ

Новина українською → Днепр, Четверг 18 марта 2021 12:40
В Днепре задержали агента "спецслужб ДНР": собирал разведданные о ВСУ Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемого "Министерства госбезопасности ДНР", которую террористы называют своей "спецслужбой". Агент собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предварительно, житель неподконтрольной территории Донецкой области прибыл на территорию Днепра по заданию "спецслужб ДНР". Здесь он должен был, прежде всего, собирать сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины.

"Для получения разведданных, "кураторы" отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений. Для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту проживания агента были обнаружены компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), а также по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее РБК-Украина писало, что бывшего сотрудника СБУ подозревают в сотрудничестве с террористами "ДНР".

Также сообщалось, что в конце января СБУ задержала разведчика "ЛНР".

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