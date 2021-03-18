У Дніпрі затримали агента "спецслужб ДНР": збирав розвіддані про ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Дніпрі агента так званого "Міністерства держбезпеки ДНР", яку терористи називають своєю "спецслужбою". Агент збирав розвідувальну інформацію про українських військових підрозділах в регіоні.

Попередньо, житель непідконтрольної території Донецької області прибув на територію Дніпра за завданням "спецслужб ДНР". Тут він повинен був насамперед збирати відомості про особовий склад та військової техніки підрозділів Збройних сил України.

"Для отримання розвідданих, "куратори" відпрацювали інформатору закриті канали зв'язку, в тому числі для відправки електронних повідомлень. Для переміщення по території регіону і ведення зовнішнього спостереження зловмисник використовував власний автотранспорт", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання агента були виявлені комп'ютерна техніка і засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності, а також зброю і боєприпаси.

Затриманому повідомлено про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), а також за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.