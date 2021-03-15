В Днепре забрендировали весь общественный транспорт в одном стиле

По его словам, внешне будет наноситься обязательный элемент - логотип города, днепровская волна, инвентарный номер и название перевозчика.

В салонах также все приведено к единому образцу: размещено схему движения общественного транспорта, предупреждающие стикеры (красные), те, на которых указана стоимость проезда, способы оплаты и размер штрафа (желтые), и те, что обозначают специальные места для людей с инвалидностью (синие), а также где можно перевозить детские коляски, велосипеды и др.

"Брендирование общественного транспорта имеет ряд преимуществ: первое - это единый унифицированный вид всего подвижного состава, вторая - узнаваемость для жителей и гостей города, в-третьих - удобство в ориентировании для пассажиров. К тому же внешний вид должен вызывать уважение и соответственно менять отношение горожан к общественному транспорту", - отметил главный художник города Сергей Белопольский.

Брендируют общественный транспорт после приобретения подвижного состава. В Перекраске нуждаются трамваи и автобусы. Троллейбусы доставляют с заводов уже в надлежащем виде.

Сейчас в Днепре забрендировано более чем 20 % всего общественного транспорта.

"Еще одним шагом в процессе брендирования станет замена автобусных трафаретов. Их сделают в одном формате: названия улиц, по которым курсирует маршрут, будут написаны на государственном языке в цветах бренда. Планируется, что до конца ноября трафареты во всех автобусах будет заменено", - добавил Иван Васючков.