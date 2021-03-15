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У Дніпрі забрендували увесь громадський транспорт в одному стилі

Автор: РБК-Україна

У Дніпрі забрендували весь громадський транспорт в одному стилі. Відтепер кожен транспорт має свій колір: тролейбуси - лазурові, трамваї - гранатові, а автобуси - яскраво жовті.

Про це повідомив спеціаліст сектору контролю та моніторингу департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков, передає прес-служба.

За його словами, зовні буде наноситись обов’язковий елемент - логотип міста, дніпровська хвиля, інвентарний номер та назва перевізника.

У салонах також усе приведено до єдиного зразка: розміщено схему руху громадського транспорту, застережні стікери (червоні), ті, на яких вказано вартість проїзду, способи оплати та розмір штрафу (жовті), та ті, що позначають спеціальні місця для людей з інвалідністю (сині), а також де можна перевозити дитячі візочки, велосипеди тощо.

"Брендування громадського транспорту має низку переваг: перша - це єдиний уніфікований вигляд усього рухомого складу, друга - упізнаваність для мешканців і гостей міста, по-третє - зручність в орієнтуванні для пасажирів. До того ж зовнішній вигляд має викликати повагу і відповідно змінювати ставлення містян до громадського транспорту", - зазначив головний художник міста Сергій Білопольський.

Брендують громадський транспорт після придбання рухомого складу. Перефарбування потребують трамваї та автобуси. Тролейбуси доставляють з заводів уже у належному вигляді.

Наразі у Дніпрі брендовано більше ніж 20 % усього громадського транспорту.

"Ще одним кроком у процесі брендування стане заміна автобусних трафаретів. Їх зроблять в одному форматі: назви вулиць, якими курсує маршрут, будуть написані державною мовою у кольорах бренду. Планується, що до кінця листопада трафарети в усіх автобусах буде замінено", - додав Іван Васючков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі перевізники поповнили рухомий склад автобусами великої місткості. Загалом цьогоріч до Дніпра прибули 17 автобусів великої місткості.

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Новини України Дніпротранспорт
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