В Днепре заблокирована работа комбината пищевых концентратов

ООО "Агро-Овен", владеющее электроподстанцией ПС 35/6, через которую получает электроэнергию ЧАО "Днепропетровский комбинат пищевых концентратов", прекратило ее подачу. Подача электроэнергии по состоянию на сегодня не возобновлена, комбинат несет миллионные убытки.

Об этом сообщил председатель общественной организации "Европейская общественная инициатива" Александр Дзюба.

По его словам, сотни сотрудников могут остаться без зарплат, а бюджет недополучит средства, поступающие в виде налогов и сборов.

Если комбинат в ближайшее время не возобновит работу, это приведет к его закрытию, а, в недалекой перспективе, к социальному взрыву, добавляет Дзюба.

"К нам обратились сотрудники предприятия, которые боятся потерять работу из-за действий владельца "Агро-Овена" Виктора Заворотнего. Это уже не первая жалоба на него, которую мы получаем. Нам жаловались жители сел Магдалиновского района на опасность загрязнения нечистотами с ферм "Агро-Овена" их земельных участков. Также, строительство, которая начала его компания в районе памятника Шевченко в Днепре, угрожает разрушением школы №19", - сообщил Дзюба.

По его информации, "Агро-Овен" требует от комбината и ряда других предприятий 42 миллиона гривен якобы на реконструкцию электроподстанции.

"Фактически, сейчас речь идет о вымогательстве денег - миллионов гривен - ведь, предприятие дисциплинированно платит за электроэнергию и никому ничем больше не обязано. К нашему расследованию планируют подключиться, также, и другие общественные организации", - подчеркнул он.

Напомним, Днепропетровский завод пищевых концентратов - одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Днепропетровской области. В 1930-е годы предприятие одним из первых в СССР начало производить кукурузные хлопья, а, затем, кукурузные палочки на оборудовании, закупленном в США.

Предприятие является одним из крупнейших на Украине производителей сухих завтраков и растворимых напитков. Продукция предприятия также успешно реализуется за рубеж.