У Дніпрі заблокована робота комбінату харчових концентратів

ТОВ "Агро-Овен", що володіє електропідстанцією ПС 35/6, через яку отримує електроенергію ПРАТ "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", припинило її подачу. Подача електроенергії станом на сьогодні не відновлена, комбінат зазнає мільйонних збитків.

Про це повідомив голова громадської організації "Європейська громадська ініціатива" Олександр Дзюба.

За його словами, сотні працівників можуть залишитися без зарплат, а бюджет недоотримає кошти, що надходять у вигляді податків і зборів.

Якщо комбінат найближчим часом не відновить роботу, це призведе до його закриття, а в недалекій перспективі, до соціального вибуху, додає Дзюба.

"До нас звернулися працівники підприємства, які бояться втратити роботу через дії власника "Агро-Овена" Віктора Заворотнього. Це вже не перша скарга на нього, яку ми отримуємо. Нам скаржилися жителі сіл Магдалинівського району на небезпеку забруднення нечистотами з ферм "Агро-Овена" їх земельних ділянок. Також, будівництво, яка почала його компанія в районі пам'ятника Шевченку в Дніпрі, загрожує руйнуванням школи №19", - повідомив Дзюба.

За його інформацією, "Агро-Овен" вимагає від комбінату і ряду інших підприємств 42 мільйони гривень нібито на реконструкцію електропідстанції.

"Фактично, зараз мова йде про вимагання грошей мільйонів гривень - адже, підприємство дисципліновано сплачує за електроенергію і нікому нічим більше не зобов'язане. До нашого розслідування планують приєднатися, також, і інші громадські організації", - підкреслив він.

Нагадаємо, Дніпропетровський завод харчових концентратів - одне з провідних підприємств харчової промисловості Дніпропетровської області. У 1930-ті роки підприємство одним з перших в СРСР почало виробляти кукурудзяні пластівці, а, потім, кукурудзяні палички на обладнанні, закупленому в США.

Підприємство є одним з найбільших на Україні виробників сухих сніданків і розчинних напоїв. Продукція підприємства також успішно реалізується за кордон.