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Интервью

В Днепре на взятке задержали начальника местного отделения пограничной службы

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 15:34
Фото: задержание взяточника (ssu.gov.ua)
Фото: задержание взяточника (ssu.gov.ua)

Пограничник продавал информацию с ограниченным доступом

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника отделения пограничной службы "Днепр". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что чиновник систематически получал взятки за передачу информации с ограниченным доступом. Задокументированы три эпизода получения взяток на общую сумму 9 тыс. тысяч гривен. За взятки он передавал информацию о лицах, транспортных средствах и грузах, которые пересекают границу, в том числе в отношении лиц, причастных к террористической деятельности.

Чиновника задержали в центре Днепра при получении очередной взятки в размере почти 4 тыс. гривен. Во время обысков изъяты предметы и документы, которые доказывают противоправную деятельность.

Также сообщается, что еще одного пограничника разоблачили в Одесской области. В частности, инспектор одного из пограничных отрядов требовал 200 долларов от иностранцев за пропуск через государственную границу без необходимых документов и внесения соответствующих сведений в базу данных.

 

Фото: задержание взяточника

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила на взятке чиновника Одесской таможни.  

 

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Теги публикации: Днепр, Служба безопасности Украины, пограничники, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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