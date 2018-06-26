В Днепре на взятке задержали начальника местного отделения пограничной службы

Пограничник продавал информацию с ограниченным доступом

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника отделения пограничной службы "Днепр". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что чиновник систематически получал взятки за передачу информации с ограниченным доступом. Задокументированы три эпизода получения взяток на общую сумму 9 тыс. тысяч гривен. За взятки он передавал информацию о лицах, транспортных средствах и грузах, которые пересекают границу, в том числе в отношении лиц, причастных к террористической деятельности.

Чиновника задержали в центре Днепра при получении очередной взятки в размере почти 4 тыс. гривен. Во время обысков изъяты предметы и документы, которые доказывают противоправную деятельность.

Также сообщается, что еще одного пограничника разоблачили в Одесской области. В частности, инспектор одного из пограничных отрядов требовал 200 долларов от иностранцев за пропуск через государственную границу без необходимых документов и внесения соответствующих сведений в базу данных.

Фото: задержание взяточника

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила на взятке чиновника Одесской таможни.