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Інтерв'ю

У Дніпрі на хабарі затримали начальника місцевого відділення прикордонної служби

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 15:34
Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)
Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

Прикордонник продавав інформацію з обмеженим доступом

Служба безпеки України затримала на хабарі начальника відділення прикордонної служби "Дніпро". Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що посадовець систематично отримував хабарі за передачу інформації з обмеженим доступом. Задокументовано три епізоди отримання хабарів на загальну суму 9 тис. тисяч гривень. За хабарі він передавав інформацію про осіб, транспортні засоби і вантажі, які перетинають кордон, у тому числі стосовно осіб, причетних до терористичної діяльності.

Чиновника затримали у центрі Дніпра при отриманні чергового хабара у розмірі майже 4 тис. гривень. Під час обшуків вилучено предмети і документи, які доводять протиправну діяльність.

Також повідомляється, що ще одного прикордонника викрили в Одеській області. Зокрема, інспектор одного з прикордонних загонів вимагав 200 доларів від іноземців за пропуск через державний кордон без необхідних документів та внесення відповідних відомостей до бази даних.

 

Фото: затримання хабарника

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила на хабарі чиновника Одеської митниці.

 

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Теги публікації: Дніпро, Служба безпеки України, пограничники, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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