У Дніпрі на хабарі затримали начальника місцевого відділення прикордонної служби

Прикордонник продавав інформацію з обмеженим доступом

Служба безпеки України затримала на хабарі начальника відділення прикордонної служби "Дніпро". Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що посадовець систематично отримував хабарі за передачу інформації з обмеженим доступом. Задокументовано три епізоди отримання хабарів на загальну суму 9 тис. тисяч гривень. За хабарі він передавав інформацію про осіб, транспортні засоби і вантажі, які перетинають кордон, у тому числі стосовно осіб, причетних до терористичної діяльності.

Чиновника затримали у центрі Дніпра при отриманні чергового хабара у розмірі майже 4 тис. гривень. Під час обшуків вилучено предмети і документи, які доводять протиправну діяльність.

Також повідомляється, що ще одного прикордонника викрили в Одеській області. Зокрема, інспектор одного з прикордонних загонів вимагав 200 доларів від іноземців за пропуск через державний кордон без необхідних документів та внесення відповідних відомостей до бази даних.

Фото: затримання хабарника

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила на хабарі чиновника Одеської митниці.