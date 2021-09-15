В Днепре взорвалась машина, погибли два человека

"Сообщение о происшествии поступило сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на просп. Богдана Хмельницкого г. Днепр", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, о причинах взрыва пока не сообщают.

Однако, как отмечают местные СМИ, причиной инцидента может быть заказное убийство.