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В Днепре взорвалась машина, погибли два человека

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 сентября в городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Сообщение о происшествии поступило сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на просп. Богдана Хмельницкого г. Днепр", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, о причинах взрыва пока не сообщают.

Однако, как отмечают местные СМИ, причиной инцидента может быть заказное убийство.

Фото: в Днепре взорвалась машина (dp.npu.gov.ua)

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ДнепрВзрыв