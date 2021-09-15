У Дніпрі вибухнула автівка, загинули двоє людей

Сьогодні, 15 вересня у місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького вибухнула автівка. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Повідомлення про подію надійшло сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на просп. Богдана Хмельницького м. Дніпро", - йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.
Поліція встановлює всі обставини події, про причини вибуху наразі не повідомляють.
Однак, як зазначають місцеві ЗМІ, причиною інциденту може бути замовне вбивство.
Фото: у Дніпрі вибухнула автівка (dp.npu.gov.ua)