В Днепре выделили 100 млн грн на создание Центра терробороны: каким он будет

Предполагается, что в комплексе безопасности горожане всех возрастов целыми семьями смогут овладевать военно-спортивной подготовкой под руководством Вооруженных сил.

"Центр обороны должен стать главным хабом для коммуникации и проведения встреч друзей-патриотов. Мы выделяем на это богоугодное дело 100 млн грн. Военно-патриотическая подготовка должна быть максимально удобной и полезной для саморазвития человека. Должны максимально эффективно использовать важный ресурс добровольца - его время", - прокомментировал Филатов, подчеркнув при этом, что добровольно берет на себя ответственность за строительство центра.

В целом центр станет единственным комплексом для размещения, управления, рекрутинга, а также подготовки, снабжения, военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи.

На территории также хотят обустроить полигон для огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки, практической и снайперской стрельбы. А еще - курсы выживания, ориентировки, гражданской обороны, боя в городе, различные тиры и стрельбища, тактическое поле и полосу препятствий.

"Мы заинтересованы, чтобы в защите Родины принимали участие самые лучшие, вдумчивые, работающие, чтобы в центре могли заниматься не только резервисты, но и их дети, жены и родители. Управлять процессом поручено человеку, который справился с "Новороссией" в 2014-м и возглавлял штаб борьбы с эпидемией ковид-19 два года назад, а именно - Геннадию Корбану (председатель Общественного совета, - ред.), - добавил городской голова Днепра.

Филатов также призвал днепрян, обладающих необходимыми компетенциями, присоединиться к разработке проекта этого центра, пообещав впоследствии обнародовать все контактные телефоны.