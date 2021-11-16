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В Днепре вводят ограничения на транспорт для льготников: новые правила

Автор: Сергей Пышкин

В Днепре вводят карантинные ограничения на перевозку льготных пассажиров в общественном транспорте. Новые правила вступают в силу уже с 18 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

Согласно решению специальной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня, начиная с 18 ноября, для льготных пассажиров разрешение на бесплатный проезд будет действовать с 10:00 до 15:00.

Это должно предотвратить распространение коронавируса на территории города.

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