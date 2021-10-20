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В Днепре ввели запрет на строительство в районе набережной

Автор: Наталия Гурковская

Во время сессии 20 октября депутаты горсовета Днепра проголосовали за приостановление землеотводов, а также любого нового строительства в районе городской набережной. Речь идет о всех участках вдоль набережной реки Днепр, канала озера Московского и реки Самара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

Кроме того, принятое решение предполагает проведение проверок и отмену технических условий для находящихся там заведений общественного питания. Примечательно, что в эту категорию попадают, в том числе, рестораны "Барон Разгуляев", "Рио", "Мимино", к которым имеет отношение ряд городских депутатов.

Комментируя принятое решение, мэр Днепра Борис Филатов, который также является одним из авторов инициативы, назвал это политическим айкидо к тем, кто выдаёт собственные имущественные претензии за интересы территориальной громады.

"Вы должны понимать, что набережная - одна. И если мы будем наводить порядок, то будем делать это везде. Вы должны задумываться о последствиях. У меня нет на набережной имущественных интересов. А у вас они есть", - сказал Борис Филатов.

Как известно, ранее строительство водноспортивной базы подготовки по водно-гребным видам спорта Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного центра на жилмассиве Победа-6 вызвало возмущение жителей близлежащих домов. Люди потребовали приостановить стройку и провести общественные слушания.

В результате мэр Днепра Борис Филатов и депутаты от партии "Пропозиция" предложили проект решения по наведению порядка на всей городской набережной.

В случае со строительством на Победе, если землепользователь не проведёт общественные слушания до 19 декабря этого года или жители не поддержат эту инициативу, договор аренды земли разорвут.

Как сообщалось, в Днепре сносят еще почти 150 незаконных рекламных конструкций. Демонтаж продолжается по всему городу.

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ДнепрБорис Филатов