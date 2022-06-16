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В Днепре вспыхнул пожар: над центром поднимается густой дым

Фото: в центре Днепра вспыхнул пожар (dnipro.tv)
Автор: Артур Родивилов

В Днепре начался масштабный пожар, который произошел в центре города. Предварительно спасатели сообщают о том, что загорелась крыша дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

По состоянию на 22:15 на месте работали спасатели.

Представительница ГСЧС области Дарья Цуркань пояснила, что вызов спасателям поступил 16 июня в 21:29.

"Горит крыша здания кафе, огонь охватил площадь 40 квадратных метров. На месте работают спасатели", - сообщила Цуркань.

По данным Telegram-каналов, горит заведение "Три Бобра" на улице Яворницкого.

Напомним, в киевском районе Троещины 13 июня произошел масштабный пожар. Возгорание возникло вблизи в районе торгового центра "Яма".

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Днепр