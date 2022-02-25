В Днепре увеличили финансирование территориальной обороны

На 100 млн грн сократилось финансирование Департамента благоустройства и инфраструктуры.

Средства будут направлены на дополнительное финансирование других департаментов:

Департамент благоустройства и инфраструктуры (ремонт дорог) ДГС - 5 млн грн;

Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры ДГС - 5 млн грн;

Департамент информационных технологий ДГС - 15 млн грн;

Департамент социальной политики ДГС - 5 млн грн;

Департамент по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДГС - 5 млн грн;

Департамент общественного порядка и гражданской защиты ДГС - 65 млн грн.

Перераспределение средств позволит усилить меры безопасности в Днепре и защитить людей. Департамент общественного порядка и гражданской защиты ДГС будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта и плавсредств Сил территориальной обороны ВСУ, в том числе добровольческих формирований Днепровской городской территориальной общины.

Также им будет предоставляться финансовая поддержка. Кроме того, на эти средства закупят медикаменты, в случае необходимости - продукты питания и средства радиосвязи.