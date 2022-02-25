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У Дніпрі збільшили фінансування територіальної оборони

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі перерозподілили міський бюджет на 2022 рік. Рішення ухвалили депутати на 17-й позачерговій сесії міськради, яка пройшла в форматі ZOOM-конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

На 100 млн грн скоротилось фінансування Департаменту благоустрою та інфраструктури.

Кошти спрямують на додаткове фінансування інших департаментів:

  • Департамент благоустрою та інфраструктури (ремонт доріг) ДМР - 5 млн грн;
  • Департамент транспорту та транспортної інфраструктури ДМР - 5 млн грн;
  • Департамент інформаційних технологій ДМР - 15 млн грн;
  • Департамент соціальної політики ДМР - 5 млн грн;
  • Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР - 5 млн грн;
  • Департамент громадського порядку та цивільного захисту ДМР - 65 млн грн.

Перерозподіл коштів дозволить посилити заходи безпеки в Дніпрі та захистити мешканців. Департамент громадського порядку та цивільного захисту ДМР, окрім іншого, буде надавати послуги з технічного обслуговування та ремонту автотранспорту та плавзасобів Сил територіальної оборони ЗСУ, в тому числі добровольчих формувань Дніпровської міської територіальної громади.

Також їм буде надаватися фінансова підтримка. Окрім того, цим коштом закуплять медикаменти, у разі необхідності - продукти харчування та засоби радіозв’язку.

Як повідомлялося, мерія Дніпра закликає батьків залишити дітей удома та зберігати спокій.

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Дніпро