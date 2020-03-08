В Днепре на территории аэропорта нашли боеприпасы

В субботу, 7 марта, на территории международного аэропорта "Днепропетровск" нашли устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным службы, во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции были обнаружены 2 артиллерийских снаряда калибра 88 мм. Возле опасной находки было организовано дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта.

Отмечается, что работы по изъятию боеприпасов были временно остановлены в связи с возможным нахождением в земли других взрывоопасных предметов. Работы продолжат сегодня, 8 марта. Аэропорт сейчас работает в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области СБУ обнаружила схрон с боеприпасами незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Из тайника правоохранители изъяли 5 гранатометных боеприпасов, 3 гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, детонатор, взрывчатое вещество, два сигнальных патрона.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области на территории жилого сектора обнаружили более 60 устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны. Боеприпасы были обнаружены за 30 метров от жилых домов.