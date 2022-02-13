UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре и Сумах прошли обучения по гражданской обороне

Автор: Артем Горовенко

В Днепре и Сумах провели большие обучения по гражданской обороне. Мероприятия прошли в рамках кампании "Не паникуй! Готовься".

Об этом сообщил лидер Нацкорпуса и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в Telegram-канале.

"На каждом из обучений - по полтысячи участников и преждевременно закрытая регистрация. У украинцев есть запрос на такие знания, хотят учиться эффективно себя защищать и противостоять врагу. Не паниковать, а готовиться", - написал Билецкий.

Сборы предусматривали обучения тактике пехотных групп, работе с оружием и основы первой медицинской помощи. Занятия проводили инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях.

Напомним, кампания "Не паникуй! Готовься!" была инициирована "Национальным корпусом" несколько недель назад с целью обучения гражданского населения умениям и навыкам, необходимым в случае вторжения войск РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрСумыНацкорпус