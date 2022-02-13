В Днепре и Сумах прошли обучения по гражданской обороне

"На каждом из обучений - по полтысячи участников и преждевременно закрытая регистрация. У украинцев есть запрос на такие знания, хотят учиться эффективно себя защищать и противостоять врагу. Не паниковать, а готовиться", - написал Билецкий.

Сборы предусматривали обучения тактике пехотных групп, работе с оружием и основы первой медицинской помощи. Занятия проводили инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях.

Напомним, кампания "Не паникуй! Готовься!" была инициирована "Национальным корпусом" несколько недель назад с целью обучения гражданского населения умениям и навыкам, необходимым в случае вторжения войск РФ.