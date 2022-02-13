У Дніпрі та Сумах пройшли вишколи з цивільної оборони

"На кожному з вишколів - по півтисячі учасників та передчасно закрита реєстрація. Українці мають запит на такі знання, хочуть вчитися ефективно себе захищати та протистояти ворогу. Не панікувати, а готуватися", - написав Білецький.

Вишколи передбачали навчання тактиці піхотних груп, роботі зі зброєю та основи першої медичної допомоги. Заняття проводили інструктори, які мають досвід участі у бойових діях.

Нагадаємо, кампанія "Не панікуй! Готуйся!" була ініційована "Національним корпусом" кілька тижнів тому з метою навчання цивільного населення умінням та навичкам, необхідним у разі вторгнення військ РФ.