В Днепре судью отстранили от должности из-за взятки

Судью отстранили в связи с привлечением к уголовной ответственности

Судью Бабушкинского районного суда города Днепра Андрея Леонова временно отстранили от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщает "Судова вдада України".

Установлено, что 4 апреля 2018 года детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) начато досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого 29 мая 2018 года объявлено и вручено Леонову сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Так, судья подозревается в принятии предложения за взятку для себя и третьих лиц оказать влияние на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, и получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Указанные решения касаются уголовного производства по обвинению Иванченко В.Н. в противоправном завладении имуществом и долями учредителей фермерского хозяйства "Дар" с целью защиты прав и законных интересов его учредителей, судебное разбирательство которого осуществляет Леонов.

Высший совет правосудия принял ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого удовлетворить частично, временно до 29 июля 2018 года, отстранить судью Бабушкинского районного суда Леонова от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Напомним, 24 мая сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в городе Днепр по факту вымогательства и получения взятки судьей местного суда.