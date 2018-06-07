У Дніпрі суддю відсторонили від посади через хабар

Суддю усунули у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності

Суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпра Андрія Леонова тимчасово відсторонили від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє "Судова вдада України".

Встановлено, що 4 квітня 2018 року детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого 29 травня 2018 року оголошено і вручено Леонову повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 Кримінального кодексу України.

Так, суддя підозрюється у прийнятті пропозиції за хабар для себе та третіх осіб вплинути на особу, уповноважену на виконання функцій держави, та одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Зазначені рішення стосуються кримінального провадження за обвинуваченням Іванченко В. Н. у протиправному заволодінні майном і частками засновників фермерського господарства "Дар" з метою захисту прав і законних інтересів його засновників, судовий розгляд якого здійснює Леонов.

Вища рада правосуддя ухвалила клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького задовольнити частково, тимчасово до 29 липня 2018 року, відсторонити суддю Бабушкінського районного суду Леонова від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 24 травня повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки у місті Дніпро за фактом вимагання і отримання хабара суддею місцевого суду.