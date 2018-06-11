В Днепре судья незаконно передал конструкции запорожского аэродрома в собственность обществу

Сейчас судье заочно сообщено о подозрении и решается вопрос о его объявлении в розыск

Судью одного из районных судов Днепра подозревают в вынесении неправосудных решений и мошенничестве. В частности, судья часто выносил решение в отсутствии ответчиков, передает прокуратура Днепропетровской области.

Установлено, что в период 2015 - 2016 годов этот судья нарушал правила территориальной подсудности, предусматривающих рассмотрение иска по месту нахождения имущества. Решение судья выносил в отсутствии истцов, ответчиков, их представителей и каких-либо доказательств, без уведомления о времени и месте рассмотрения гражданского дела.

"Так, по решению суда имущество государственного учебно-производственного заведения авиационного профиля "Запорожский центр летной подготовки им. Маршала авиации А.И.Покрышкина", расположенного на территории Запорожской области, в который входила авиационная техника и детали к ней, элементы конструкции аэродрома стоимостью свыше 1,7 млн грн, безосновательно передано в собственность обществу с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении прокуратуры.

Еще одним решением, вынесенным в пользу истца, судья создал предпосылки для выбытия из собственности четырех граждан мельничного комплекса в Днепре и взыскании 400 тыс. гривен долга.

Также прокуратурой установлено, что судья вступил в сговор с гражданином, поспособствовав ему в незаконном завладении квартирой. Заговорщики нанесли наследнику умершего собственника жилья материальный ущерб в сумме 340 тыс. гривен.

"Кроме того, судья постановил заведомо неправосудное заочное решение о взыскании фиктивной задолженности в сумме 20 млн гривен с частного фермерского хозяйства на территории Кировоградской области в пользу гражданки", - сообщили в прокуратуре.

Пока судьи заочно сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Решается вопрос об объявлении его в розыск. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно судью Бабушкинского районного суда города Днепра Андрея Леонова временно отстранили от правосудия в вязи с привлечением к уголовной ответственности. Так, судья подозревается в принятии предложения за взятку для себя и третьих лиц повлиять на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, и получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.