У Дніпрі суддя незаконно передав конструкції запорізького аеродрому у власність товариству

Наразі судді заочно повідомлено про підозру та вирішується питання про його оголошення в розшук

Суддю одного з районних судів Дніпра підозрюють у винесенні неправосудних рішень та шахрайстві. Зокрема, суддя часто виносив рішення за відсутності відповідачів, передає прокуратура Дніпропетровської області.

Встановлено, що у період 2015 - 2016 років цей суддя порушував правила територіальної підсудності, які передбачають розгляд позову за місцем знаходження майна. Рішення суддя виносив за відсутності позивачів, відповідачів, їх представників та будь-яких доказів, без повідомлення про час та місце розгляду цивільної справи.

"Так, за рішенням суду майно державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки ім. Маршала авіації О.І.Покришкіна", розташованого на території Запорізької області, до якого входила авіаційна техніка та деталі до неї, елементи конструкції аеродрому вартістю понад 1,7 млн грн, безпідставно передано у власність товариству з обмеженою відповідальністю", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Ще одним рішенням, винесеним на користь позивача, суддя створив передумови для вибуття з власності чотирьох громадян млинового комплексу у Дніпрі та стягнення 400 тис. гривень боргу.

Також прокуратурою встановлено, що суддя вступив у змову з громадянином, спрявши йому у незаконному заволодінні квартирою. Змовники спричинили спадкоємцю померлого власника житла матеріальну шкоду у сумі 340 тис. гривень.

"Крім того, суддя постановив завідомо неправосудне заочне рішення щодо стягнення фіктивної заборгованості у сумі 20 млн гривень з приватного фермерського господарства на території Кіровоградської області на користь громадянки", - повідомили у прокуратурі.

Наразі судді заочно повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпра Андрія Леонова тимчасово відсторонили від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Так, суддя підозрюється у прийнятті пропозиції за хабар для себе та третіх осіб вплинути на особу, уповноважену на виконання функцій держави, та одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.