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В Днепре суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо", осужденного за убийство двух патрульных

Новости » Общество    17.09.2019 - 15:16
В Днепре суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо", осужденного за убийство двух патрульных
Фото: Александр Пугачев (УНИАН)

Днепровский апелляционный суд 17 сентября отклонил апелляцию Александра Пугачева

В Днепре суд отклонил апелляцию осужденного за убийство двух патрульных полицейских, экс-бойца бывшего подразделения "Торнадо" Александра Пугачева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что соответствующее решение Днепровский апелляционный суд принял 17 сентября.

По решению суда первой инстанции, Пугачева приговорили к пожизненному заключению. Апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Отметим, что Александр Пугачев также должен оплатить три миллиона гривен морального ущерба потерпевшей стороне - матери погибшей патрульной полицейской Ольги Макаренко Надежды Лещик, которая теперь сама воспитывает двоих внуков.

Напомним, бывший боец "Торнадо" Александр Пугачев, осужденный к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство патрульных полицейских в Днепре, обжаловал приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепра.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 сентября 2016 года в Днепре сотрудник патрульной полиции Артем Кутушев остановил автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора. Кутушев погиб в перестрелке с преступником. Его напарница Ольга Макаренко от полученного огнестрельного ранения скончалась на операционном столе.

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