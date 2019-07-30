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Убийство патрульных в Днепре: экс-боец "Торнадо" оспаривает пожизненное

Новости » Общество    30.07.2019 - 17:20
Убийство патрульных в Днепре: экс-боец "Торнадо" оспаривает пожизненное
Фото: Александр Пугачев (УНИАН)

Во вторник Днепровский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы Пугачева

Бывший боец ​​"Торнадо" Александр Пугачев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство патрульных полицейских в Днепре, оспаривает приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепра. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского апелляционного суда.

В этом суде во вторник, 30 июля, началось рассмотрение апелляционной жалобы Пугачева.

"Сегодня в Днепровском апелляционном суде начали рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда г. Днепропетровская от 8 апреля", - говорится в сообщении.

Так, в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда рассмотрела заявление Пугачева о переносе слушания дела. В деле объявлен перерыв до 17 сентября.

Напомним, 8 апреля Кировский райсуд Днепра вынес Пугачеву приговор: его приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих патрульных полицейских в Днепре.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 сентября 2016 года в Днепре сотрудник патрульной полиции Артем Кутушев остановил автомобиль, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Кутушев погиб в перестрелке с преступником. Его напарница Ольга Макаренко от полученного огнестрельного ранения скончалась на операционном столе.

В тот же день стрелка, которым оказался разыскиваемый по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений уроженец Тамбовской области РФ и бывший боец ​​роты спецназначения "Торнадо" Александр Пугачев, полиция задержала в больнице им. Мечникова.

Отметим, дело об убийстве патрульных направили в суд в январе 2017 года.

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