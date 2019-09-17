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У Дніпрі відхилив апеляцію екс-бійця "Торнадо", засудженого за вбивство двох патрульних

Новини » Суспільство    17.09.2019 - 15:16
У Дніпрі відхилив апеляцію екс-бійця "Торнадо", засудженого за вбивство двох патрульних
Фото: Олександр Пугачов (УНІАН)

Дніпровський апеляційний суд 17 вересня відхилив апеляцію Олександра Пугачова

У Дніпрі cуд відхилив апеляцію засудженого за вбивство двох патрульних поліцейських, екс-бійця колишнього підрозділу "Торнадо" Олександра Пугачова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що відповідне рішення Дніпровський апеляційний суд ухвалив 17 вересня.

За рішенням суду першої інстанції, Пугачова засудили до довічного ув’язнення. Апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Зазначимо, Олександр Пугачов також має сплатити три мільйони гривень моральної шкоди потерпілій стороні - матері загиблої патрульної поліцейської Ольги Макаренко Надії Лещик, яка тепер сама виховує двох онуків.

Нагадаємо, колишній боєць "Торнадо" Олександр Пугачов, засуджений до довічного позбавлення волі за жорстоке вбивство патрульних поліцейських у Дніпрі, оскаржував вирок суду присяжних Кіровського районного суду Дніпра.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 вересня 2016 року в Дніпрі співробітник патрульної поліції Артем Кутушев зупинив автомобіль, який проїхав на заборонний сигнал світлофора. Кутушев загинув у перестрілці зі злочинцем. Його напарниця Ольга Макаренко від отриманого вогнепального поранення померла на операційному столі.

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