У Дніпрі зіткнулися фура і маршрутка

У середу, 26 січня, в Дніпрі сталася аварія за участю фури Volvo і маршрутки "Богдан". У ДТП постраждав пасажир маршрутного таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інформатор ".

"Обидва транспортні засоби рухалися по вулиці Курсантській недалеко від авторинку. За словами водія маршрутки №37, він рухався в крайній правій смузі з пасажирами в салоні. Раптово в задню частину в'їхала фура Volvo. Сила удару була такою, що у "Богдана" вилетіло заднє скло, а фуру буквально склало навпіл", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП у Дніпрі (informator.ua)

Як стало відомо, інцидент стався близько 8:00. Постраждав один пасажир маршрутки. Його забрали в лікарню з забоєм грудної клітини.

На місці працює патрульна поліція, деталі події встановлюються.