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У Дніпрі зіткнулися фура і маршрутка

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Дніпро, Середа 26 січня 2022 16:18
У Дніпрі зіткнулися фура і маршрутка Фото: знак аварійної зупинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У середу, 26 січня, в Дніпрі сталася аварія за участю фури Volvo і маршрутки "Богдан". У ДТП постраждав пасажир маршрутного таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

"Обидва транспортні засоби рухалися по вулиці Курсантській недалеко від авторинку. За словами водія маршрутки №37, він рухався в крайній правій смузі з пасажирами в салоні. Раптово в задню частину в'їхала фура Volvo. Сила удару була такою, що у "Богдана" вилетіло заднє скло, а фуру буквально склало навпіл", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП у Дніпрі (informator.ua)

Як стало відомо, інцидент стався близько 8:00. Постраждав один пасажир маршрутки. Його забрали в лікарню з забоєм грудної клітини.

На місці працює патрульна поліція, деталі події встановлюються.

Нагадаємо, вчора 24 січня, під Києвом легковий автомобіль влетів під фуру. Внаслідок ДТП загинули чотири людини.

Додавши, у Хмельницькому сталася смертельна ДТП за участю митника. В результаті аварії загинула 90-річна жінка.

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