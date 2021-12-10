В Днепре стартовал ремонт стратегической трамвайной ветки, - Филатов

По его словам, город ведет переговоры с международными финансовыми институтами для привлечения средств для обновления трамвайных путей и масштабных проектов для электротранспорта.

Ремонт трамвайных путей по ул. Николая Руденко был одним из предвыборных обещаний городского головы Днепра. Здесь проходит стратегическая ветка, по которой из трамвайного депо № 3 ежедневно выходит почти 90% подвижного состава трамваев.

"Для обновления инфраструктуры городского транспорта мы много сделали в предыдущей каденции и продолжаем эту работу сейчас. Это и новые троллейбусные маршруты, которые мы системно запускаем каждый год, и новый подвижной состав больших автобусов. Мы стараемся как можно быстрее решить вопрос трамвайных путей. Но нужны серьезные капиталовложения. Я надеюсь, что договоренности с европейскими банками, с которыми мы сотрудничаем в развитии городской инфраструктуры и достройке метро, будут действенными. Мы занимаемся этими вопросами - ведем переговоры с нашими международными партнерами и изыскиваем средства в городском бюджете", - сказал Филатов.

В целом продолжение ремонта по ул. Николая Руденко запланировано и на следующий год. В первой очереди заменят почти 2 км путей, а также контактную сеть и 13 переездов, большинство из которых вкладывают железобетонными плитами.