У Дніпрі стартував ремонт стратегічної трамвайної гілки, - Філатов

За його словами, місто веде перемовини з міжнародними фінансовими інституціями для залучення коштів для оновлення трамвайних шляхів і масштабних проектів для електротранспорту.

Ремонт трамвайних колій по вул. Миколи Руденка був однією з передвиборних обіцянок міського голови Дніпра. Тут проходить стратегічна гілка, якою з трамвайного депо № 3 щодня виходить майже 90 % рухомого складу трамваїв.

"Для оновлення інфраструктури міського транспорту ми багато зробили у попередній каденції і продовжуємо цю роботу нині. Це і нові тролейбусні маршрути, які ми системно запускаємо щороку, і новий рухомий склад великих автобусів. Ми намагаємося якомога швидше вирішити питання трамвайних колій. Але потрібні серйозні капіталовкладення. Я сподіваюся, що домовленості з європейськими банками, з якими ми співпрацюємо у розбудові міської інфраструктури та добудові метро, будуть дієвими. Ми опікуємося цими питаннями - ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами та вишукуємо кошти у міському бюджеті", - сказав Філатов.

Загалом продовження ремонту по вул. Миколи Руденка заплановане і на наступний рік. У першій черзі замінять майже 2 км колій, а також контактну мережу і 13 переїздів, більшість з яких вкладають залізобетонними плитами.