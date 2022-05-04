В Днепре слышны взрывы. Продолжается воздушная тревога

Вечером 4 мая Днепр подвергся обстрелам российскими войсками. В городе идет воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Днепр".
"В Днепре слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", – говорится в сообщении.
Вскоре удар по городу подтвердил мэр Борис Филатов. По его словам, обстрелу был подвергнут центр Днепра. Он призвал горожан не выходить из укрытий и ждать информации от военной администрации.
Новость дополняется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.