В Днепре снова слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

Вечером 27 июня в Днепре снова слышны взрывы. Подробностей пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрывы в Днепре были слышны во время воздушной тревоги. Жителей города просят пройти в укрытия. Обновлено от 20:35 Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в 20:00 пиротехники ГСЧС подорвали боевую часть ракеты, ранее обнаруженную в районе Игрени. А последовавшая за этим воздушная тревога не была связана с подрывом.