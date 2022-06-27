В Днепре снова слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

Вечером 27 июня в Днепре снова слышны взрывы. Подробностей пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщается, что взрывы в Днепре были слышны во время воздушной тревоги. Жителей города просят пройти в укрытия.
Обновлено от 20:35
Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в 20:00 пиротехники ГСЧС подорвали боевую часть ракеты, ранее обнаруженную в районе Игрени. А последовавшая за этим воздушная тревога не была связана с подрывом.
Напомним, ранее на прошлой неделе в Днепре также раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Однако о разрушениях не сообщалось.
До этого сообщалось, что российские войска накрыли "Ураганами" Зеленодольскую общину Днепропетровской области, в результате было несколько пострадавших.
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