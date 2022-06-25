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В Днепре прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги

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Днепр, Суббота 25 июня 2022 01:09
В Днепре прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги Фото: в Днепре прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

В Днепре слышны взрывы, в городе ночью несколько раз срабатывала сирена воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, что в субботу, 18 июня, вечером российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. Враг атаковал нефтебазу. В результате ударов пострадали 14 человек.

До этого сообщалось, что в результате обстрела российскими военными Новомосковского района Днепропетровской области погибли два человека. Один скончался в больнице.

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