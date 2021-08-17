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В Старых Кодаках впервые откроют детский сад

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Днепр, Вторник 17 августа 2021 15:08
В Старых Кодаках впервые откроют детский сад Фото: в Старых Кодаках впервые откроют детский сад (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В селе Старые Кодаки Днепропетровской области впервые откроют детский сад. Его создали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.

"Первый детсад в Старых Кодаках Днепровского района. Скоро он примет 80 детей. В заведении все в едином детском стиле. Игровые, спальни, столовая, музыкальный зал", - сообщает Резниченко.

В Старых Кодаках впервые откроют детский сад

Работы уже вышли на финишную прямую. Строители обустраивают прилегающую территорию, где расположены спортивные и игровые площадки, устанавливают беседки и качели, завершают оформление внутренних помещений.

Перший дитсадок у Старих Кодаках Дніпровського району. Скоро він прийме 80 дітей. Його побудували «з нуля» за...

Posted by Валентин Резніченко on Tuesday, August 17, 2021

Как сообщалось, в Покрове Днепропетровской области начал работать новый детский сад. Его возвели "с нуля" по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Большая стройка
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