В Старых Кодаках впервые откроют детский сад
В селе Старые Кодаки Днепропетровской области впервые откроют детский сад. Его создали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.
"Первый детсад в Старых Кодаках Днепровского района. Скоро он примет 80 детей. В заведении все в едином детском стиле. Игровые, спальни, столовая, музыкальный зал", - сообщает Резниченко.
Работы уже вышли на финишную прямую. Строители обустраивают прилегающую территорию, где расположены спортивные и игровые площадки, устанавливают беседки и качели, завершают оформление внутренних помещений.
Перший дитсадок у Старих Кодаках Дніпровського району. Скоро він прийме 80 дітей. Його побудували «з нуля» за...Posted by Валентин Резніченко on Tuesday, August 17, 2021
Как сообщалось, в Покрове Днепропетровской области начал работать новый детский сад. Его возвели "с нуля" по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".