В Старых Кодаках впервые откроют детский сад

В селе Старые Кодаки Днепропетровской области впервые откроют детский сад. Его создали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.

"Первый детсад в Старых Кодаках Днепровского района. Скоро он примет 80 детей. В заведении все в едином детском стиле. Игровые, спальни, столовая, музыкальный зал", - сообщает Резниченко.

Работы уже вышли на финишную прямую. Строители обустраивают прилегающую территорию, где расположены спортивные и игровые площадки, устанавливают беседки и качели, завершают оформление внутренних помещений.