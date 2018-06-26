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Интервью

В Днепре разоблачили на взятке командира роты патрульной полиции

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 16:19
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)

Его задержали после получения первой части неправомерной выгоды в размере 2 тыс. гривен

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке командира роты патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ разоблачили на систематических взятках командира роты одного из батальонов Управления патрульной полиции в Днепропетровской области и его подчиненного", - говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы установили, что на протяжении января-мая 2018 года полицейские наладили схему получения неправомерной выгоды с водителей транспортных средств за несоставление протоколов об административных нарушениях правил дорожного движения.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностными лицами 20 тыс. гривен от жителя Днепра.

Как отмечается, злоумышленников задержали на одной из автозаправочных станций после получения первой части неправомерной выгоды в размере 2 тыс. гривен. Сотрудники СБ Украины установили, что к коррупционной схеме дельцы также попытались привлечь инспектора отдела мониторинга управления патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос относительно объявления полицейскиму о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Киева направила в суд дело в отношении директора "Агроспецсервис".

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Теги публикации: Днепр, ФК Днепр, Служба безопасности Украины, полиция, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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