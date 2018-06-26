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Інтерв'ю

Прокуратура Києва направила до суду справу стосовно директора "Агроспецсервіса"

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 13:29
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

Він підбурював підприємця до надання йому неправомірної вигоди у сумі 115 тис. грн

Прокуратура Києва направила до суду справу стосовно директора "Агроспецсервіс". Про це повідомляє прес-служба відомства.
 
"Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно одного з керівників державного підприємства "Агроспецсервіс" за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
 
Так, було встановлено, що обвинувачений, будучи службовою особою державного підприємства, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, у період з червня 2017 року по лютий 2018 року, підбурював підприємця до надання йому неправомірної вигоди у сумі 115 тис. гривень.
 
"У таку суму посадовець оцінив послуги з вирішення питання про відведення у довгострокову оренду земельної ділянки, що розташована на території Бориспільського району Київської області", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що вказані грошові кошти керівник підприємства одержав у декілька етапів. Під час передачі йому останнього траншу він був затриманий працівниками правоохоронних органів.
 
На даний час обвинувальний акт стосовно посадовця скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прокуратура 26 лютого затримала на хабарі 3 тис. доларів і 35 тис. гривень директора Державного підприємства "Агроспецсервіс".
 
 
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Теги публікації: Київ, взятка, Суд, Прокуратура  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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