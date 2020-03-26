ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре разоблачили экс-сотрудника МВД Украины, завербованного российскими спецслужбами

Новости » Общество     26.03.2020 - 14:40
В Днепре разоблачили экс-сотрудника МВД Украины, завербованного российскими спецслужбами
Иллюстративное фото (УНИАН)

Во время визита в Россию мужчина по собственной инициативе установил контакты с сотрудниками ФСБ

Контрразведка СБУ разоблачила в Днепре бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, завербованного российскими спецслужбами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По данным следствия, во время пребывания в Российской Федерации мужчина по собственной инициативе установил контакты с сотрудниками ФСБ и предложил им свое содействие.

В его задание входил сбор сведений о составе, дислокации и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины на территории Днепропетровской области.

"Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в Операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам через отработанные каналы связи", - говорится в сообщении.

Во время обысков в квартире злоумышленника оперативники обнаружили доказательства его подрывной деятельности.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки ФСБ украинского гражданина. Житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. Они применяли психологическое давление на жителя Мариуполя.

Вторая женщина в истории Украины получила звание генерала Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Новости Украины Служба безопасности УкраиныФСБ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь