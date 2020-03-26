В Днепре разоблачили экс-сотрудника МВД Украины, завербованного российскими спецслужбами

Иллюстративное фото (УНИАН)

Во время визита в Россию мужчина по собственной инициативе установил контакты с сотрудниками ФСБ

Контрразведка СБУ разоблачила в Днепре бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, завербованного российскими спецслужбами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По данным следствия, во время пребывания в Российской Федерации мужчина по собственной инициативе установил контакты с сотрудниками ФСБ и предложил им свое содействие.

В его задание входил сбор сведений о составе, дислокации и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины на территории Днепропетровской области.

"Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в Операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам через отработанные каналы связи", - говорится в сообщении.

Во время обысков в квартире злоумышленника оперативники обнаружили доказательства его подрывной деятельности.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки ФСБ украинского гражданина. Житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. Они применяли психологическое давление на жителя Мариуполя.