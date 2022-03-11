В Днепре рассказали, почему нельзя публиковать последствия вражеских обстрелов

В Днепре, 11 марта, враг нанес по городу ракетный удар. Сразу после этого в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о точном месте происшествия, координатах и последствиях атаки. Этого ни в коем случае нельзя делать, ведь это помогает врагу корректировать огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя воздушного командования "Восток" Ирену Баранову во время брифинга.

"Ракеты прилетели со стороны Донецкой области. Некоторые днепряне, не дождавшись конца воздушной тревоги, начали публиковать в сети последствия обстрелов и точные координаты. Публикуя фото, видео, где есть какие-то ориентиры, вроде телебашни, супермаркета или станции метро вы помогаете врагу корректировать огонь, ведь сейчас бьют неприцельно, а с дальнего расстояния, поэтому такие фото и видео дают наводку врагу. Допускаются фото, видео крупных планов, без привязывания к местности", - отметила Ирена Баранова.