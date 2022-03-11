ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі розповіли, чому не можна публікувати наслідки ворожих обстрілів

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 15:11
У Дніпрі розповіли, чому не можна публікувати наслідки ворожих обстрілів Фото: у Дніпрі розповіли, чому не можна публікувати наслідки ворожих обстрілів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі, 11 березня, ворог наніс по місту ракетний удар. Одразу після цього в соцмережах та деяких ЗМІ з’явилась інформація про точне місце події, координати та наслідки атаки. Цього в жодному разі не можна робити, адже це допомагає ворогу корегувати вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника повітряного командування "Схід" Ірену Баранову під час брифінгу.

"Ракети прилетіли з боку Донецької області. Деякі дніпряни, не дочекавшись кінця повітряної тривоги, почали публікувати в мережі наслідки обстрілів та точні координати. Публікуючи фото, відео, де є якісь орієнтири, на кшталт телевежі, супермаркету або станції метро ви допомагаєте ворогу корегувати вогонь, адже зараз б’ють неприцільно, а з далекої відстані, тож такі фото та відео дають наводку ворогу. Допускаються фото, відео крупних планів, без прив’язування до місцевості", - зазначила Ірена Баранова.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента відреагували на сьогоднішні вибухи у містах Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ. Там назвали це продовженням руйнівної війни Росії проти цивільних і великих міст України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Вторгнення Росії до України
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"