Фото: у Дніпрі розповіли, чому не можна публікувати наслідки ворожих обстрілів (прес-служба)

У Дніпрі, 11 березня, ворог наніс по місту ракетний удар. Одразу після цього в соцмережах та деяких ЗМІ з’явилась інформація про точне місце події, координати та наслідки атаки. Цього в жодному разі не можна робити, адже це допомагає ворогу корегувати вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника повітряного командування "Схід" Ірену Баранову під час брифінгу.

"Ракети прилетіли з боку Донецької області. Деякі дніпряни, не дочекавшись кінця повітряної тривоги, почали публікувати в мережі наслідки обстрілів та точні координати. Публікуючи фото, відео, де є якісь орієнтири, на кшталт телевежі, супермаркету або станції метро ви допомагаєте ворогу корегувати вогонь, адже зараз б’ють неприцільно, а з далекої відстані, тож такі фото та відео дають наводку ворогу. Допускаються фото, відео крупних планів, без прив’язування до місцевості", - зазначила Ірена Баранова.