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В Днепре пять человек провалились под лед, среди них полицейские. Есть погибший

Автор: Мария Кучерявец

В г. Днепр пять человек, среди которых трое полицейских, провалились под лед. В результате инцидента один мужчина скончался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По информации спасателей, происшествие случилось 20-го февраля в 14:56 в Соборном районе, на улице Набережная Победы (река Днепр).

Сообщается, что трое полицейских, которые первыми прибыли к месту пытались спасти рыбака, но сами провалились под лед (1 полицейский - на расстоянии около 70 метров от берега, 2 полицейских - на расстоянии около 40 метров от берега).

Также провалился под лед на расстоянии около 40 метров местный житель, который пытался помочь сотрудникам Нацполиции

Спасатели достали из воды 5 человек, из которых: 3 полицейских, 1 местный житель, который пытался помочь правоохранителям и 1 рыбак (умер в карете "скорой", личные данные устанавливаются).

К месту происшествия были направлены 13 человек личного состава и 5 единицы техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что на водоемах Украины с начала 2022 года погибли 17 человек, из которых двое - дети.

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ДнепрГСЧС