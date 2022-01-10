ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі проводять реконструкцію однієї з найстаріших шкіл міста

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 10 січня 2022 10:17
У Дніпрі проводять реконструкцію однієї з найстаріших шкіл міста Фото: у Дніпрі проводять реконструкцію школи №122 (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі вперше за сторічну історію реконструюють загальноосвітню школу №122, де навчаються 500 учнів. Будівля стане повністю енергоефективною, а внутрішні інтер’єри перетворять на сучасний і безбар’єрний освітній простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Сучасний освітній простір створюємо в різних куточках регіону - і в містах, і невеличких селах. Після завершення реконструкції діти залюбки починають ходити до школи. Вони усміхнені і краще навчаються", - каже заступниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації Ольга Горб.

У Дніпрі проводять реконструкцію однієї з найстаріших шкіл міста

В ході робіт, які виконують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", утеплюють будівлю і вже встигли прокласти гідроізоляцію, аби захистити школу від підтоплень та руйнувань.

Також за планом реконструкції замінять покрівлю, встановлять енергоефективні вікна. При тому зовнішні роботи виконуватимуть так, аби зберегти історичний вид будівлі.

У Дніпрі проводять реконструкцію однієї з найстаріших шкіл міста

Всередині школи замінять всі комунікації та встановлять сучасну систему вентиляції в спортивній залі та харчоблоку. Крім спортивної зали, для школярів відремонтують і шкільний стадіон та подвір’я, де можна буде займатися різними видами спорту.

Класні інтер’єри проектують у світлих тонах з яскравими акцентами. Кожен кабінет матиме свій колір.

Всі простори будуть інклюзивними, для чого шкільні входи облаштують пандусами, а будівлю всередині - підйомниками.

Раніше повідомлялось, що у Марганці Дніпропетровської області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" капітально ремонтують спортивну школу з басейном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Майже 2 тисячі випадків COVID та 86 смертей за добу, - статистика МОЗ
Майже 2 тисячі випадків COVID та 86 смертей за добу, - статистика МОЗ
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року