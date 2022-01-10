У Дніпрі проводять реконструкцію однієї з найстаріших шкіл міста

У Дніпрі вперше за сторічну історію реконструюють загальноосвітню школу №122, де навчаються 500 учнів. Будівля стане повністю енергоефективною, а внутрішні інтер’єри перетворять на сучасний і безбар’єрний освітній простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Сучасний освітній простір створюємо в різних куточках регіону - і в містах, і невеличких селах. Після завершення реконструкції діти залюбки починають ходити до школи. Вони усміхнені і краще навчаються", - каже заступниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації Ольга Горб.

В ході робіт, які виконують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", утеплюють будівлю і вже встигли прокласти гідроізоляцію, аби захистити школу від підтоплень та руйнувань.

Також за планом реконструкції замінять покрівлю, встановлять енергоефективні вікна. При тому зовнішні роботи виконуватимуть так, аби зберегти історичний вид будівлі.

Всередині школи замінять всі комунікації та встановлять сучасну систему вентиляції в спортивній залі та харчоблоку. Крім спортивної зали, для школярів відремонтують і шкільний стадіон та подвір’я, де можна буде займатися різними видами спорту.

Класні інтер’єри проектують у світлих тонах з яскравими акцентами. Кожен кабінет матиме свій колір.

Всі простори будуть інклюзивними, для чого шкільні входи облаштують пандусами, а будівлю всередині - підйомниками.