В Днепре на проспекте столкнулись три автомобиля, есть жертвы

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепропетровской области.

Авария произошла вчера вечером в 19:00 на проспекте Малиновского. Лобовое столкновение произошло между автомобилями Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens.

В результате водитель и пассажирка Opel Omega погибли на месте. Спасатели с помощью спецтехники доставали тела погибших. Водители двух других автомобилей получили травмы. Одного из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава.

Предварительно, водитель Opel выехал на встречную полосу. Все обстоятельства выясняет полиция.

Ранее в Харьковской области на обочине автодороги Дергачи - Казачья Лопань обнаружили тела двух погибших мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями.

РБК-Украина писало, что на автодороге "Мукачево-Рогатин-Львов" в Закарпатской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и шесть взрослых. Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле "Киа-Rіо", совершая обгон попутного авто Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault.