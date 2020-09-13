ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою і таксі, є постраждалі

Дніпро , Неділя 13 вересня 2020 14:03
У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою і таксі, є постраждалі
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 13 вересня, на перетині пр. Поля та вул. Титова в Дніпрі зіткнулися маршрутка і таксі. В результаті постраждали дві людини.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Зіткнення сталося близько 12:30. Учасниками ДТП стали маршрутка №156 і автомобіль Chevrolet однієї зі служб таксі.

За інформацією правоохоронців з місця аварії, водій Chevrolet вирішив повернути і не переконався у безпечності маневру, внаслідок чого врізався в маршрутку.

В результаті ДТП постраждала дівчина з маршрутки і таксист, якого госпіталізували з травмою голови.

Фото з місця аварії (dnepr.express)

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Харків сталося масштабне ДТП, в результаті якого постраждали 20 і загинули 6 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області в ДТП постраждали 6 осіб, серед них діти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ФК ДніпроДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся