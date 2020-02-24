В Днепре произошла перестрелка возле школы, введен план перехвата

В Днепре произошла перестрелка, правоохранители ввели план "Сирена". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что из авто открыли стрельбу. Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

"В Днепре вечером 24 февраля 2020 года на ул.Титова напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. Прозвучавшие выстрелы серьезно напугали местных жителей", - говорится в сообщении.

Сейчас участников инцидента разыскивают.

В Днепре правоохранители ввели план "Сирена".

Как сообщают СМИ, пострадали два человека и они сейчас госпитализированы в больницу.

Напомним, в Кропивницком нетрезвый мужчина открыл стрельбу по автомобилю патрульных полицейских. Инцидент произошел около полуночи 23 февраля. Неизвестный, увидев служебный автомобиль полицейских, открыл по нему огонь, после чего скрылся. Его задержали возле одного из развлекательных заведений спустя несколько часов.

Как сообщало РБК-Украина, 20 февраля в Одессе на остановке общественного транспорта произошла стрельба. В результате стрельбы один человек получил ранения.