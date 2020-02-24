У Дніпрі сталася перестрілка біля школи, введений план перехоплення

У Дніпрі сталася перестрілка, правоохоронці ввели план "Сирена". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що з авто відкрили стрілянину. Пролунали кілька пострілів, які серйозно налякали людей. Потім позашляховики зникли з місця події на високій швидкості.

"У Дніпрі ввечері 24 лютого 2020 року на вул.Титова навпроти школи №89 стався інцидент зі стріляниною: кілька невідомих відкрили вогонь посеред вулиці, перестрілка тривала деякий час. Постріли, що прозвучали серйозно налякали місцевих жителів.", - йдеться у повідомленні.

Зараз учасників інциденту розшукують.

У Дніпрі правоохоронці ввели план "Сирена".

Як повідомляють ЗМІ, постраждали дві людини і вони наразі госпіталізовані в лікарню.

Нагадаємо, у Кропивницького нетверезий чоловік відкрив стрілянину по автомобілю патрульних поліцейських. Інцидент стався близько опівночі 23 лютого. Невідомий, побачивши службовий автомобіль поліцейських, відкрив по ньому вогонь, після чого втік. Його затримали біля одного з розважальних закладів через кілька годин.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 лютого, в Одесі на зупинці громадського транспорту сталася стрілянина. У результаті стрілянини один отримав поранення.