В Днепре рассказали, как продолжают развитие муниципального транспорта

Троллейбусное движение пройдет по ул. Героев, от бульвара Славы до переулка Добровольцев и далее в обратном направлении до ул. Космической.

Таким образом, троллейбусным сообщением будет целиком охвачен жилой массив Победа. Все работы планируется закончить ко Дню города.

По проекту, среди прочего смонтируют свыше 6 км троллейбусной контактной сети, проложат 7,5 км подземных кабельных линий, устроят 197 новых контактных опор, 11 остановок со специальными заездными карманами.

На конечной остановке, где будет поворотная петля для троллейбусов, разместят диспетчерский пункт.

"По программе развития муниципального электротранспорта, инициированной городским головой Борисом Филатовым, продолжаем внедрять новые маршруты. Так, сейчас идет активное строительство для продления троллейбусной линии до ж/м Победа-6. Для этого проекта предварительно уже реконструировали тяговую подстанцию № 17, а сейчас продолжаются соответствующие работы на подстанции № 19. Этот проект реализуется в комплексе с реконструкцией просп. Героев. Сейчас активно проводится установка новых опор, прокладка подземных кабельных линий, устройство заездных карманов для остановок", - рассказал Игорь Маковцев.

Со своей стороны, директор коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт" Владимир Кобец отметил, что с продлением троллейбусного маршрута № 12 этим видом транспорта будут полностью охвачены жители ж/м Победа-6.

"Подвижной состав на маршруте планируется увеличить до 8 единиц. График работы будет с 06:00 до 22:00. Количество водителей также увеличим, они будут работать в две смены. Таким образом, интервалы движения на маршруте сократятся до 10-15 минут", - добавил он.