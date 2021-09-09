В Днепре презентовали информационную платформу для развития бизнеса

Отмечается, что главная цель проекта - поддержка малого и среднего бизнеса, а также совершенствование системы взаимодействия между властями города и предпринимателями.

"Главная функция веб-ресурса "Бизнес-пространство Днепра" - предоставление просветительской информации по актуальным вопросам с начала и в процессе ведения бизнеса. Нашей целью было создать платформу для взаимодействия между предпринимателями и городскими властями так, чтобы первые могли оперативно находить всю необходимую информацию и получать ответы. Этот сервис является инновационным, мы запустили его раньше, и люди уже имели возможность воспользоваться его преимуществами. Однако окончательно его концепция с перечнем конкретных мероприятий сформировалась в этом году, когда была принята комплексная программа осуществления регуляторной политики", - заявил директор департамента правового обеспечения Днепровского городского совета Артем Павлов.

Кроме онлайн-мероприятий, в рамках проекта также планируется оффлайн-встречи и консультирование. В частности, создана "Школа предпринимателя".

"В" Школе предпринимателя" слушателям будут предоставлять все необходимые знания по построению, ведению и развитию бизнеса. Материал будут выдавать лекторы-предприниматели с большим опытом, те, что создали себе имя и имеют достойную репутацию. Регулярно будут проходить встречи для обсуждения материала, предоставление разъяснений и консультаций", - сообщила советник городского головы Елизавета Буртовая.