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Назначен новый прокурор Днепропетровской области

Новости » Политика    10.05.2019 - 10:55
Назначен новый прокурор Днепропетровской области
Фото: Роман Токарь (informator ua)

До назначения он почти 20 лет работал в следственных органах прокуратуры

В пятницу, 10 мая, в здании областной прокуратуры представили нового прокурора Днепропетровской области. Им стал Роман Токарь, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган в Twitter.

Она сообщает, что сейчас проходит оперативное совещание прокуроров областей под председательством генпрокурора Юрия Луценко.

Отметим, до назначения Токарь почти 20 лет работал в следственных органах прокуратуры. В частности, служил в прокуратурах Бабушкинского, Самарского и Кировского районов Днепра. Затем руководил следственным отделом областной прокуратуры.

Предыдущий прокурор Днепропетровской области Виктор Матвийчук был избран в Высший совет юстиции.

Ранее РБК-Украина писало, что заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин назвал причину своей отставки. Енин рассказал о деле Курченко. В частности, что считает, что недостаточно доказательств для объявления подозрения фигурантам этого дела. Однако, добавил, что, если прокуроры считают, что доказательств достаточно, то поддерживает их решение.

РБК-Украина писало, что будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволит генпрокурора Юрия Луценко. Он заявил, что сделает это после инаугурации. В частности, Зеленский заявил, что изменит кадровую политики и назначат новых людей.

Луценко не видит оснований для своей отставки Енин назвал причину своей отставки
Новости Украины Юрий ЛуценкоДнепропетровская областьпрокурор
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