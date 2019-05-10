Назначен новый прокурор Днепропетровской области

Фото: Роман Токарь (informator ua)

До назначения он почти 20 лет работал в следственных органах прокуратуры

В пятницу, 10 мая, в здании областной прокуратуры представили нового прокурора Днепропетровской области. Им стал Роман Токарь, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган в Twitter.

Она сообщает, что сейчас проходит оперативное совещание прокуроров областей под председательством генпрокурора Юрия Луценко.

Отметим, до назначения Токарь почти 20 лет работал в следственных органах прокуратуры. В частности, служил в прокуратурах Бабушкинского, Самарского и Кировского районов Днепра. Затем руководил следственным отделом областной прокуратуры.

Предыдущий прокурор Днепропетровской области Виктор Матвийчук был избран в Высший совет юстиции.

Ранее РБК-Украина писало, что заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин назвал причину своей отставки. Енин рассказал о деле Курченко. В частности, что считает, что недостаточно доказательств для объявления подозрения фигурантам этого дела. Однако, добавил, что, если прокуроры считают, что доказательств достаточно, то поддерживает их решение.

РБК-Украина писало, что будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволит генпрокурора Юрия Луценко. Он заявил, что сделает это после инаугурации. В частности, Зеленский заявил, что изменит кадровую политики и назначат новых людей.