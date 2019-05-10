ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призначено нового прокурора Дніпропетровської області

Новини » Політика    10.05.2019 - 10:55
Призначено нового прокурора Дніпропетровської області
Фото: Роман Токар (informator ua)

До призначення він майже 20 років працював у слідчих органах прокуратури

У п'ятницю, 10 травня, в приміщенні обласної прокуратури представили нового прокурора Дніпропетровської області. Ним став Роман Токар, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-секретаря генпрокурора Ларису Сарган у Twitter.

Вона повідомляє, що зараз проходить оперативна нарада прокурорів областей під головуванням генпрокурора Юрія Луценка.

Зазначимо, до призначення Токар майже 20 років працював у слідчих органах прокуратури. Зокрема, служив у прокуратурах Бабушкінського, Самарського та Кіровського районів Дніпра. Потім керував слідчим відділом обласної прокуратури.

Попереднього прокурора Дніпропетровської області Віктора Матвійчука було обрано у Вищу раду юстиції.

Раніше РБК-Україна писало, що заступник генерального прокурора України Євген Єнін назвав причину своєї відставки. Єнін розповів про справу Курченко. Зокрема, що вважає, що недостатньо доказів для оголошення підозри фігурантам цієї справи. Однак, додав, що, якщо прокурори вважають, що доказів достатньо, то підтримує їх рішення.

РБК-Україна писало, що майбутній президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнить генпрокурора Юрія Луценка. Він заявив, що зробить це після інавгурації. Зокрема, Зеленський заявив, що змінить кадрову політику і призначить нових людей.

Луценко не бачить підстав для своєї відставки Єнін назвав причину своєї відставки
Новини України Юрій ЛуценкоДнепропетровская областьпрокурор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся