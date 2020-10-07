В Днепре предприниматели вышли на митинг из-за рейдерства и давления силовиков

Фото: облсовет в Днепре (gorsovet.com.ua)

В Днепре проходят митинги с требованием прекратить репрессии против честного бизнеса. Предприниматели утверждают, что рейдерские захваты в регионе происходят при поддержке руководства областной прокуратуры и областного совета.

Об этом сообщает местное издание "Днепр оперативный".

"Мы пришли сюда, чтобы задать вопрос областному прокурору: почему существует выборочное правосудие? Дела о рейдерстве - отъеме квартир, урожая у фермеров, чужой частной собственности - годами лежат и не расследуются. Прокуратура говорит о том, что им урезали полномочия и они ничего не могут. Но когда затрагиваются их частные интересы - появляются и полномочия, и рвение, и желание, и очень быстро начинают все расследовать", - заявил представитель организации "Самозащита предпринимателей" Олег Манаенков.

Кроме того, участники митинга утверждают, что глава облсовета Святослав Олейник вероятно является одним из фигурантов заказного преследования директора деревянного рынка на пр. Воронцова Игоря Гетьмана.

По словам адвоката предпринимателя Константина Бильцана, непосредственным захватчиком является бывший силовик Андрей Попудренко, который якобы запугивал торгующих и руководство рынка, а также способствовал открытию уголовного преследования в отношении законного владельца торговой площадки - Игоря Гетьмана.

Как известно, прокуроры предъявили подозрению Игорю Гетьману, избрав ему меру пресечения в виде содержания под стражей и установили размер залога в 1,6 млн грн. При этом сторона защиты отмечает, что прокуратура не предоставила ни экономическое обоснование, ни сумму ущерба.

"Никаких оснований для вручения подозрения моему клиенту не было", - подчеркивает адвокат Александр Тимченко, так же представляющий интересы Игоря Гетьмана.

Юрист отметил, что активные действия против законного владельца рынка прокуратура начала после того, как ее возглавил Сергей Бижко, - однокурсник упомянутого выше Попудренко.

По мнению адвокатов, произвол рейдеров невозможен без поддержки органов власти, указывая на близкие контакты Попудренко с руководством облсовета, а также руководством областной прокуратуры.

"Святослав Олейник является сокурсником Сергея Бижко, прокурора Днепропетровской области, а также Андрея Попудренко, который еще с 90-х годов вместе с членами своей семьи отжимал предприятия. А сейчас Бижко вместе с Попудренко сфальсифицировали это уголовное производство", - добавляет адвокат Константин Бильцан.

Предприниматели Днепра возмущены беспределом областных чиновников и прокуроров. Они проводят митинги перед зданием областной прокуратуры и областного совета и требуют прекратить давление, уничтожающее малый и средний бизнес.

Участники протестов также обратились к президенту и генеральному прокурору Украины с требованием защитить добросовестных предпринимателей от рейдеров и прекратить расправу областных прокуроров и чиновников над представителями бизнеса.

Митингующие намерены продолжать акции и добиться полного восстановления справедливости.

Напомним, сегодня сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области сеть администраторов масштабной "троллефермы" провокаторов, связанных с Россией. Их целью было сорвать выборы.